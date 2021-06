Veduggio con Colzano, riparte la navetta per aiutare gli anziani negli spostamenti A Veduggio con Colzano da martedì 20 luglio si riattiva il servizio navetta per accompagnare i cittadini anziani al mercato, a messa e al cimitero.

Una possibilità in più per gli anziani che hanno bisogno di spostarsi a Veduggio con Colzano per far spesa o per far visita ai cari defunti. Da martedì 20 luglio verrà riattivato il servizio navetta per accompagnare i cittadini anziani al mercato, a messa e al cimitero. Il servizio verrà svolto nei giorni di martedì e venerdì. Per informazioni e prenotazioni bisogna contattare l’ufficio “Servizi alla Persona” al numero 0362 998741, interno 8.

