Veduggio con Colzano approva lo studio di fattibilità dell’isola ecologica: costerà 1 milione di euro

La nuova isola ecologica di Veduggio con Colzano costerà quasi 1 milione. Il consiglio comunale ha approvato all’unanimità lo studio di fattibilità del centro di raccolta che sorgerà in via Fontana. Un passaggio fondamentale per avere accesso ai fondi del Pnrr. Rispetto al primo studio firmato dai tecnici del Comune che ipotizzava una spesa di circa 670mila quello approvato prevede un esborso ben più alto.

«La differenza è data dalle opere per l’invarianza idraulica e dall’aumento del costo dei materiali» ha spiegato il sindaco Luigi Dittonghi. Dal preventivo restano escluse le estensioni delle reti di servizio e gli interventi di urbanistica ovvero l’allargamento della strada.

