Veduggio con Colzano: alpini e protezione civile al lavoro per far rinascere il sentiero di San Martino

Alpini e protezione civile al lavoro sul sentiero di San Martino per restituire la passeggiata a Veduggio con Colzano. Il sentiero che attraversa il bosco è in corso di completa riqualificazione, in un quadro di una più ampia riattivazione della rete sentieristica sul territorio comunale.