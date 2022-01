Veduggio, Briosco e Besana: con il nuovo anno operativo l’addio al consorzio Villa Greppi «Come amministrazione – spiega Luigi Dittonghi, sindaco di Veduggio con Colzano – dovevamo versare una cifra consistente per manifestazioni che i nostri cittadini non frequentavano».

Da sabato 1 gennaio 2022 è diventata effettiva l’uscita di Veduggio con Colzano, Briosco e Besana Brianza dal Consorzio Villa Greppi. Le tre amministrazione brianzole di centrodestra avevano approvato a fine 2019 le delibere di recesso dall’ente con sede a Monticello. Trascorsi i 24 mesi previsti dalla convenzione l’addio è diventato realtà.

«In questi due anni c’è stato tutto il tempo per aprire un confronto col Consorzio ma nulla è cambiato – ha spiegato in settimana Luigi Dittonghi, sindaco di Veduggio con Colzano – Come amministrazione dovevamo versare una cifra consistente per manifestazioni che i nostri cittadini non frequentavano». Il risparmio per le casse comunali veduggesi ammonterà ogni anno a circa 13mila euro.

«Abbiamo aperto un dialogo con la Provincia di Monza per gestire in proprio le manifestazioni – ha aggiunto Dittonghi – I veduggesi sono più orientati verso Monza e Milano in occasione di eventi». La rielezione di Antonio Verbicaro a sindaco di Briosco il 4 ottobre 2021 ha confermato anche l’addio di quest’ultimo comune al Consorzio.

«L’uscita da Villa Greppi è stata una delle prime delibere che la mia amministrazione ha approvato – ha sottolineato nella giornata di martedì Verbicaro – Da parte del Consorzio è mancata la volontà di cambiare, serve una revisione del sistema. Se anche l’amministrazione di centrosinistra di Verano Brianza ha votato il recesso è evidente che qualcosa non funziona». Per le casse comunali di Briosco l’uscita dal Consorzio implica un risparmio annuale di circa 17mila euro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA