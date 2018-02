Veduggio: auto fuori strada, traffico in tilt sulla Valassina Una 600 ha perso il controllo mentre procedeva in direzione Milano all’altezza di Veduggio intorno alle 20 di venerdì 23 febbraio. Trasportata in ospedale ma non grave una 60enne

Traffico bloccato sulla Valassina venerdì 23 febbraio intorno alle 20 per un incidente in cui è rimasta ferita in modo non grave una 60enne. Secondo le prime ricostruzioni della Polizia stradale una 600 avrebbe perso il controllo finendo fuori strada mentre procedeva in direzione Milano all’altezza di Veduggio.

Sul posto sono subito accorse due ambulanze e un’auto infermieristica . Una donna di 60 anni è stata trasportata in ospedale anche se le sue condizioni non apparivano gravi. L’incidente, naturalmente, ha rallentato notevolmente il traffico.

© RIPRODUZIONE RISERVATA