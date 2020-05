Veduggio: assembramento controllato per assistere allo spegnimento di un incendio Numerosi residenti, tutti rigorosamente con la mascherina e a distanza di sicurezza, hanno visto i vigili del fuoco di Seregno e Carate in azione per domare le fiamme che hanno interessato la canna fumaria di una casa di corte in via Solferino.

Si è formato un assembramento controllato, sabato 16 maggio, a Veduggio con Colzano, per assistere alle operazioni di spegnimento di un incendio che interessato la canna fumaria di una abitazione di corte, in via Solferino. Numerosi residenti, tutti rigorosamente con la mascherina e a distanza di sicurezza, hanno visto i vigili del fuoco di Seregno e Carate al lavoro con scale italiane e una autopompa per mettere in sicurezza il caseggiato. L’intervento è durato circa un’ora e mezza. Nessuno è rimasto ferito.

