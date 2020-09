Vedano: si incendia la cucina di casa, donna al pronto soccorso per accertamenti

Vigili del fuoco in viale Libertà attorno alle 13 di sabato 19 settembre per un principio di incendio in abitazione. Sono intervenuti mezzi di primo soccorso di Monza e Lissone, carro soccorso di Monza, personale sanitario e carabinieri.