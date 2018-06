Una moto coinvolta in un incidente. Per i motociclisti brianzoli un sabato nero

Vedano, Bovisio, Arcore, Meda, Limbiate: giornata nera per i motociclisti Diversi incidenti con motociclisti protagonisti in Brianza. I soccorsi sono dovuti intervenire a Vedano al Lambro, Bovisio Masciago, Meda, Arcore e Limbiate

Giornata nera quella di sabato 16 giugno per i motociclisti, coinvolti in diversi incidenti un po’ in tutta la Brianza. Il primi sinistro risale a 20 minuti dopo la mezzanotte a Limbiate, in via Trieste all’altezza del numero civico 121, quando un’ambulanza è intervenuta per soccorrere un ragazzo di 17 anni caduto mentre viaggiava con la sua moto. Le sue condizioni non erano gravi.

Alle 11.31 a Meda invece un uomo di 53 anni è stato soccorso in via 25 aprile in seguito a uno scontro tra una macchina e una moto. Anche in questo caso nessuna ferita grave.

Poco prima delle 15, invece, i sanitari sono accorsi per valutare le condizioni di un uomo di 45 anni caduto dalla sua moto in via Varisco a Bernate (Arcore). Un incidente segnalato inizialmente come codice rosso (quindi con condizioni molto gravi) e poi derubricato in giallo (condizioni mediamente gravi).

Un’altra caduta da moto, ma meno grave, a Bovisio sulla sp 173. Protagonista un uomo di 62 anni. Intorno alle 15.30 a Vedano al Lambro, in via Alfieri, scontro tra una macchina e una moto in cui sarebbe rimasto ferito un ragazzino di 15 anni

