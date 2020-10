Vedano, auto incendiata sulla strada: intervengono i vigili del fuoco I pompieri sono intervenuti a Vedano al Lambro in via Rimembranze per l’incendio di una vettura. Danneggiati i contatori del gas vicini. Non si conoscono le cause dell’incendio

Auto incendiata in strada nel pomeriggio di sabato 31 ottobre a Vedano al Lambro. È successo alle 16, quando il Comando dei Vigili del fuoco di Monza e Brianza è intervenuto nel Comune di Vedano al Lambro, in Via Rimembranze davanti al civico 29, per l’incendio di una macchina parcheggiata in strada.

L’auto incendiata

Non si registrano feriti. Sono stati danneggiati i contatori del gas vicini. Non sono note le cause. Sono intervenuti APS di Lissone, Azienda del gas e Forze dell’Ordine.

