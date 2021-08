Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Mario Sala)

Monsignor Dario Edoardo Viganò (Foto by Mario Sala)

Vedano al Lambro, premio “Media e Comunicazione” per monsignor Viganò al festival dei Diritti Oggi, 22 agosto, la consegna, in provincia di Isernia, del riconoscimento per l’ex Prefetto del Dicastero Pontificio della Comunicazione Vaticana, ora vice Cancelliere della Pontificia Accademia delle Scienze e delle Scienze Sociali della Santa Sede

Un premio speciale per il settore “Media e Comunicazione” al festival dei Diritti per il vedanese monsignor Dario Edoardo Viganò. Un riconoscimento per l’ex Prefetto del Dicastero Pontificio della Comunicazione Vaticana, ora vice Cancelliere della Pontificia Accademia delle Scienze e delle Scienze Sociali della Santa Sede, ottenuto a Civitanova del Sannio, il comune della provincia di Isernia nel quale si sta svolgendo la manifestazione.

Il giorno della consegna è oggi, domenica 22 agosto. Le motivazioni: “Nella sua operatività ci sono le coordinate dell’impegno della Chiesa nel mondo dei media”. Il festival nasce grazie anche a una sollecitazione di Marco Roncalli, giornalista pronipote di Papa Giovanni XXIII, per iniziativa de “Gli Amici del Palazzo Ducale Valerio”. Il tema di quest’anno è «Letteratura, diritto e diplomazia per lo sviluppo Integrale della persona umana»

