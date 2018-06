Vedano incidente auto moto provinciale via Battisti lunedì sera (Foto by Edoardo Terraneo)

Vedano al Lambro: motociclista ferito in un incidente sulla provinciale lncidente tra un’auto e una moto unedì sera in via Battisti a Vedano al Lambro: è rimasto ferito un motociclista di 44 anni trasportato in codice giallo all’ospedale di Desio.

L’auto avrebbe impegnato l’incrocio per svoltare, la moto non è riuscita a evitarla. La dinamica dell’incidente è al vaglio dei carabinieri: lunedì sera a Vedano al Lambro è rimasto ferito un motociclista di 44 anni trasportato in codice giallo all’ospedale di Desio. È successo un quarto d’ora dopo le 21 in via Battisti, la provinciale Monza-Carate. Il motociclista è finito addosso all’auto, carambolando per qualche metro. È stato soccorso e trasportato in ospedale per accertare la gravità dei traumi riportati.

