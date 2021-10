Vedano al Lambro: mensa delle elementari e palestra chiuse per motivi di sicurezza Il neo sindaco Marco Merlini ha firmato due ordinanze: la mensa della scuola primaria di via Monti e la palestra di via Italia sono state chiuse per motivi di sicurezza in seguito al distacco di una soletta (in mensa) e di alcuni pannelli fonoassorbenti (in palestra).

Gli alunni della elementare di via Monti, a Vedano al Lambro, dovranno pranzare per qualche tempo nelle loro classi: lunedì 25 ottobre il sindaco Marco Merlini ha firmato l’ordinanza di chiusura del refettorio in seguito al distacco di parte della soletta di copertura del locale verificatosi domenica. Le porte della mensa rimarranno sbarrate per i bambini e gli insegnanti «sino al completo ripristino delle condizioni di sicurezza».

Da oggi è inagibile anche la palestra di via Italia in cui, sempre domenica, i tecnici del Comune hanno constatato il distacco di alcuni pannelli fonoassorbenti dal traliccio strutturale. I provvedimenti, affermano dal municipio, sono stati adottati in quanto non è possibile «escludere ulteriori e più gravi ripercussioni nelle parti restanti» dei due stabili.

Gli episodi, attacca l’amministrazione eletta il 4 ottobre, sarebbero stati causati dalla «scarsa manutenzione» degli ultimi anni. Nelle scorse settimane il sindaco e gli assessori hanno avviato un tour negli edifici pubblici del paese, comprese le abitazioni comunali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA