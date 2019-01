Vasto incendio a Varedo: brucia negozio di giocattoli - FOTO e VIDEO FOTO - VIDEO Un vasto incendio a Varedo ha avvolto un edificio in via Circonvallazione, che ospita un negozio di giocattoli. Allertati numerosi mezzi dei vigili del fuoco da Milano, Monza e Brianza, Linate. Provinciale Monza-Saronno chiusa.

Un vasto incendio a Varedo ha avvolto un edificio in via Circonvallazione, che ospita un negozio di giocattoli. Tre i piani in fiamme. Numerose le chiamate ai vigili del fuoco con 15 mezzi allertati dalle 20 tra quelli già sul posto e in arrivo. Sul posto anche ambulanza per prevenzione e carabinieri. La provinciale Monza-Saronno è stata chiusa al traffico per agevolare i soccorsi. Allertati anche i mezzi dei pompieri dell’aeroporto di Linate, in aggiunta a quelli da Milano e Monza e Brianza. Intorno alle 22 erano 18 i mezzi sul posto.

Apprensione per le palazzine nelle vicinanze, evacuate nel frattempo per sicurezza. Il negozio La Chiocciola è una nota rivendita di giocattoli e articoli per l’infanzia della zona.

IL VIDEO DELL’INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO

