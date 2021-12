Varedo, principio di incendio sul balcone di un condominio Intervento dei vigili del fuoco con più mezzi in via Aquileia giovedì 2 dicembre in mattinata per un principio di incendio che si è sviluppato sul balcone al primo piano di un condominio. Non ci sarebbero feriti né intossicati.

I vigili del fuoco del Comando provinciale di Monza e Brianza, insieme ai carabinieri, polizia locale e un mezzo inviato dal 118, sono intervenuti giovedì 2 dicembre in mattinata a Varedo in via Aquileia per un principio di incendio che si è sviluppato sul balcone al primo piano di un condominio. Dopo la chiamata alla centrale operativa di via Cavallotti, a Monza, sul posto sono state inviate una autopompa e una autoscala dal distaccamento di Desio, una autopompa dal distaccamento di Seregno e un carro soccorso dal distaccamento di Lazzate. Non ci sarebbero feriti né intossicati.

