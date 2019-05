Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Varedo, auto pagate ma mai consegnate: uno degli indagati va ai domiciliari Uno dei fratelli indagati per le auto pagate ma mai consegnate a Varedo esce dal carcere e va ai domiciliari. Prosegue l’inchiesta per bancarotta fraudolenta.

Uno dei due fratelli indagati ha lasciato il carcere, a favore della misura misura cautelare più lieve degli arresti domiciliari. La decisione dell’autorità giudiziaria risale ai giorni scorsi, nell’ambito dell’inchiesta sulla bancarotta dell’autosalone di Varedo al centro di tante polemiche e denunce da parte di clienti che si ritengono truffati per aver anticipato soldi senza poi aver avuto la vettura acquistata.

L’uomo può dunque beneficiare degli arresti domiciliari, mentre resta in carcere il fratello. La posizione del primo, secondo quanto riportano gli atti del tribunale, sarebbe infatti più marginale. I finanzieri della Compagnia di Seveso contestano una serie di condotte distrattive poste in essere nella gestione dell’autosalone. Attorno al concessionario multimarca si era già sollevato un polverone mediatico, dopo le proteste di alcuni clienti, che hanno denunciato apertamente di avere pagato per auto “fantasma”, dunque mai concretamente consegnate. Secondo l’accusa, la distrazione patrimoniale riguarda l’intera azienda (avviamento, dipendenti, beni strumentali e immobili) a favore di un’altra società.

