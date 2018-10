Varedo, ancora proteste davanti all’autosalone per le “auto fantasma” Ancora proteste per le auto fantasma mai consegnate ai clienti da un autosalone di Varedo. Una protesta che ha preso il via nella prima vera scorsa e della quale si era occupata anche “Striscia la notizia”

Non si placa la protesta che riguarda l’autosalone di via Genova a Varedo. Come la settimana scorsa anche questo sabato il caso delle auto non consegnate viene riportato all’attenzione dalla protesta dei clienti che non si sono visti recapitare le auto che avevano scelto. I clienti si sono anche riuniti in comitato. Il caso era esploso nella primavera scorsa quando se ne era occupato “Striscia la notizia”.

