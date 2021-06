Vandalismi e furti su auto a Lissone: i carabinieri identificano i tre presunti autori, due hanno meno di 14 anni I tre avrebbero colpito più volte nel corso del mese di giugno nel piazzale limitrofo alla Stazione ferroviaria. area - dicono dall’Arma - recentemente allestita con un sofisticato impianto di videosorveglianza.

Auto danneggiate e furti dagli abitacoli (carica batterie, auricolari per smartphone e documenti): numerosi gli episodi segnalati e denunciati da inizio giugno a Lissone. I carabinieri della locale Stazione nei giorni scorsi hanno segnalato alla Procura per i Minorenni di Milano i presunti autori, si tratta di tre giovanissimi lissonesi, due dei quali non ancora 14enni.

I tre avrebbero colpito nel piazzale limitrofo alla Stazione ferroviaria. area - dicono dall’Arma - recentemente allestita con un sofisticato impianto di videosorveglianza. Una volta acquisite ed analizzate le immagini, i militari sono riusciti ad identificare i tre presunti autori. Dalle immagini è stato ricostruito anche il loro modo di operare: uno faceva da sentinella per osservare il sopraggiungere di altre persone, mentre in due colpivano con un martelletto frangivetro le auto, agendo in sincronia proprio per evitare doppi rumori e destare maggior allarme.

Dopo essere stati individuati i tre giovani sono stati monitorati attentamente per alcuni giorni, raccogliendo gli ulteriori elementi che hanno consentito la loro identificazione che gli investigatori considerano «certa»: in particolare l’abbigliamento e le calzature indossate duranti i colpi ed immortalati dai video. I due under 14 non sono punibili, tuttavia la segnalazione alla Procura per i Minorenni consentirà comunque l’avvio di un percorso di stretto monitoraggio nei loro confronti, finalizzato alla rieducazione e prevenzione di ulteriori episodi di devianza giovanile.

