Vandali nella casetta di Babbo natale a Desio, il sindaco: «Più videosorveglianza possibile in tutti i quartieri»

La Pro Loco ha evocato il Grinch, il sindaco ha parlato più praticamente di potenziamento della videosorveglianza. Sono le reazioni all’atto vandalico che nel fine settimana ha colpito la casetta di Babbo Natale allestita in piazza Don Giussani a Desio. Ignoti hanno fatto incursione rovinando gli arredi e rubando caramelle e dolciumi. Una cosa che alla fine neanche il Grinch avrebbe fatto a Natale.

Desio danni casetta Babbo Natale - foto Pro Loco su facebook

“Qualche vigliacco ha distrutto la casa di Babbo Natale in Piazza Don Giussani - ha commentato il sindaco Simone Gargiulo - Sono molto arrabbiato e deluso per quello che è accaduto: chi sfascia, rompe, imbratta pensando di passarla liscia si sbaglia di grosso. La città è di tutti e deve esserci rispetto. Mi rivolgo ai responsabili: chiunque sia stato si faccia avanti, perché chiederò alle forze dell’ordine di visionare le telecamere presenti per individuare i responsabili. Il nostro obiettivo è quello di portare più videosorveglianza possibile in tutti i quartieri, non solo per i furti, ma anche per episodi di vandalismo come questo che non possono e non devono accadere”.

