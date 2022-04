Valle Lambro, torna “Bimbi al Parco!”: letture animate, giochi e laboratori Iniziativa pensata per i più piccoli (4-9 anni) con tema la natura e i suoi ambienti. Il Parco raccomanda di munirsi di due pezzi di cartone robusto, uno per sedersi e l’altro come base d’appoggio durante i laboratori.

Dopo l’interruzione dovuta all’emergenza sanitaria, torna “Bimbi al Parco!”: 4 letture animate per bambini, con simpatici giochi e laboratori creativi proposte dal Parco Valle Lambro. Un’iniziativa pensata per i più piccoli (4-9 anni) con tema la natura e i suoi ambienti, seguite da originali laboratori manuali. Per partecipare è richiesta l’iscrizione obbligatoria on line (https://docs.google.com/forms/d/1dX9fcZa97RbAGfmA5hb8eRDKTTE-2QEdrG64vhJcfO4/viewform?edit_requested=true).

Il Parco raccomanda di munirsi di due pezzi di cartone robusto, uno per sedersi e l’altro come base d’appoggio durante i laboratori. Portare inoltre un astuccio con colori, forbici e colla stick. Ecco gli appuntamenti: sabato 30 aprile, alle 15.30, “La Savana nel Parco” all’Oasi di Baggero, Merone. Iscrizione aperta; sabato 14 maggio, alle 18, porta di Villasanta, parco di Monza, “Le storie della notte”. Camminando nel bosco potrete incontrare i personaggi della notte: il brillante Sogno e il misterioso Sonno, con le loro storie e le loro magie. Iscrizione dalle 9.30 del 18 aprile; sabato 17 settembre, alle 15.30, al Bosco del Chignolo, Triuggio

“Un drago nel bosco”. Nel bosco c’è un Drago… e qualcuno che lo vuole catturare! Tra tracce e ruggiti, tra storie e racconti i piccoli partecipanti incontreranno la misteriosa e il suo prezioso tesoro!

Iscrizione dalle 9.30 del 22 agosto

Infine, sabato 1 ottobre, alle 15.30, Oasi di Baggero, Merone. “Nel fiume e nello stagno”. Alla scoperta degli animali del fiume e dello stagno, con storie sorprese e tuffandosi in un magico corso d’acqua per fotografarne gli abitanti! Iscrizione dalle 9.30 del 5 settembre.

In caso di maltempo, se possibile, la manifestazione si terrà in un luogo coperto: le news saranno pubblicate sul sito web del Parco per l’eventuale conferma o annullamento dell’evento. I bambini devono essere accompagnati da un adulto per tutta la durata dell’evento. Per info: www.parcovallelambro.it/bimbi-al-parco

