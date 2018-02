Valentina Varisco e lo youtuber Preziosi fanno 1 milione di clic al supermercato Valentina Varisco da Bernareggio protagonista del video dello youtuber Amedeo Preziosi che in pochi giorni ha collezionato più di un milione di visualizzazioni. Un video non-sense balzato in testa alle tendenze.

Un video con lo youtuber Amedeo Preziosi ha letteralmente spaccato il web, balzando giovedì in testa alle tendenze e collezionando più di un milione di visualizzazioni nel giro di pochi giorni.

Protagonista l’attrice trentenne Valentina Varisco di Bernareggio. «Questo non è il primo video che faccio con Amedeo ed altri youtuber – spiega Valentina – Ne ho già girati circa una decina. È stata un’idea nata molto velocemente. Il video è stato girato domenica scorsa ed è stato montato in pochissimo tempo ed è uscito nella giornata di lunedì. Si tratta di un breve sketch in cui il personaggio di Amedeo, “Fumagalli” mi segue tra le corsie al supermercato. Ovviamente non vi racconto come va a finire perché dovrete vederlo con i vostri occhi».

L’attrice ha poi spiegato che questo potrebbe essere il primo di una serie di video dal tema “Fumagalli e fidanzata”, ma che al momento il progetto è ancora tutto in divenire.

«L’idea piace ad entrambi, ma dovremo vedere nelle prossime settimane se riusciremo a realizzarla – prosegue Valentina – Al momento infatti sono abbastanza impegnata col lavoro perché sto girando un docu-film sulla libertà per cui stiamo attendendo dei permessi per girare delle scene in alcuni paesi asiatici».

Valentina è ormai da anni che lavora nel mondo dello spettacolo. Ha iniziato a muovere i primi passi sin da piccola e nel corso della sua carriera ha già girato diversi film e collaborato con alcuni programmi televisivi e radiofonici come il Grande Fratello e l’Isola dei Famosi.

«Ora collaboro con Radio 105 con la quale proprio lo scorso anno abbiamo curato la social room dell’Isola dei Famosi – prosegue – È stata una bellissima esperienza e abbiamo fatto un grandissimo lavoro. Lo scorso mese di ottobre ho invece avuto il piacere di presentare la “Games week” a Milano, la fiera di videogiochi italiana più importante. Quello dei videogiochi è un settore fortemente in crescita e sono convinta che tra qualche anno i videogiocatori saranno i prossimi youtuber perché acquisteranno un sacco di notorietà».

Il rapporto con il mondo dello spettacolo e del web non è però sempre rosa e fiori. Anche a Valentina Varisco è infatti capitato di incontrare diversi haters, ricevendo alcuni insulti in maniera totalmente gratuita: «Questo purtroppo è uno dei problemi maggiori del web, perché la gente si sente di poter far qualsiasi cosa su internet.Anche a me è capitato di ricevere messaggi e commenti di insulti. Ho risposto, ma tante volte le giustificazioni che ricevi ti lasciano l’amaro in bocca: l’unico modo che abbiamo è quello di bloccare queste persone e andare avanti».

