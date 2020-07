Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Le operazioni per liberare la strada sulla Valassina

Valassina: un camion perde un carico di metallo, traffico in tilt tra Briosco e Verano Centinaia di piastrine di metallo riversate sulla Valassina dopo che un camion ha perso il carico: traffico in tilt tra le 17.30 e le 18.40 fra Verano Brianza e lo svincolo di Briosco.

Un’ora di code che non hanno riguardato soltanto la Valassina ma anche il traffico urbano, da Verano a Briosco. È successo nel pomeriggio di venerdì 17 luglio dopo che un camion ha perso il suo carico di piastre di metallo tra la prima corsia della statale 36 e la corsia di immissione da Briosco. Centinaia di pezzi di metallo di pochi centimetri quadrati che si sono riversati sull’asfalto intorno alle 17.30 costringendo Anas e polizia stradale di Monza a intervenire per mettere in sicurezza la strada.

Il camionista si è fermato subito e con lui un furgone che seguiva a breve distanza, della stessa ditta, il cui autista ha aiuto le forze dell’ordine e il personale Anas a liberare la carreggiata spazzato il metallo verso l’esterno della corsia, dove sarà successivamente recuperato. L’intervento, che è durato fino alle 18.40 circa, ha messo a dura prova il traffico: lunghe code da Briosco a Verano e ripercussioni dirette sulla circolazione dei due Comuni.

