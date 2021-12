Valassina, la neve si fa sentire tra Giussano, Briosco e Veduggio: Polizia stradale e Anas in azione I fiocchi attecchiscono sull’asfalto, automobilisti invitati a rallentare con pannelli luminosi. Già in azione i mezzi spargisale, non ancora gli spazzaneve

La neve comincia a farsi sentire sulla Valassina nel tratto fra Giussano, Briosco e Veduggio. Polizia stradale e Anas sono all’opera: i mezzi spargisale in azione per rendere il fondo stradale percorribile. Sono stati posizionati dei pannelli luminosi per indurre gli automobilisti a rallentare. Ecco come si presentava la Statale 36 nel primo pomeriggio.

