Valassina, corsia chiusa per fumo a Verano Brianza: a fuoco stalla a ridosso della Statale 36 - FOTO FOTO - Una carreggiata chiusa sulla Valassina a Verano Brianzain direzione nord a causa del fumo sprigionato dall’incendio di una stalla a ridosso della superstrada. Tre cavalli salvati.

Una carreggiata chiusa sulla Valassina a Verano Brianza a causa del fumo sprigionato dall’incendio di una stalla a ridosso della superstrada. Visibilità ridotta nel tratto in direzione nord e traffico a singhiozzo dalle 19.30. Sul posto polizia stradele e Anas.

Quattro mezzi dei vigili del fuoco al lavoro per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza la struttura: tre i cavalli salvati, due bombole del gas spostate e raffreddate. Intervenute le autopompe di Seregno e Carate Brianza, le botti di Lissone e Carate, ambulanza di Besana in Brianza in prevenzione, tre pattuglie di carabinieri da Giussano, Verano Brianza e Seregno.

(Foto by Edoardo Terraneo)

