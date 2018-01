Valassina ancora chiusa: sopralluogo di Anas per stabilire quando riaprirla. Code in Brianza È stato sottoposto all’alcol test il camionista a bordo del tir che si è ribaltato giovedì 18 gennaio sulla Valassina Intanto la superstrada in direzione nord rimane ancora chiusa: soltanto un sopralluogo che Anas effettuerà nel pomeriggio di venerdì 19 gennaio stabilirà quando sarà riaperta la carreggiata

È stato sottoposto all’alcol test il camionista a bordo del tir che si è ribaltato giovedì 18 gennaio sulla Valassina. Intanto la superstrada in direzione nord rimane ancora chiusa: soltanto un sopralluogo che Anas effettuerà nel pomeriggio di venerdì 19 gennaio stabilirà quando sarà riaperta la carreggiata: la speranza per gli automobilisti è che torni percorribile già dalla serata.

Il camion rimesso in piedi

Altrimenti il rischio è che possa slittare al giorno successivo.Il tratto interessato dal ribaltamento del mezzo pesante presenta diversi danni, soprattutto nelle dotazioni di sicurezza a bordo strada, come si vede dalle foto. La chiusura ha determinato inevitabili code, anche chilometriche, in una larga fetta di Brianza: da Monza fino a Seregno, ma anche a Carate, Sovico, Macherio, Lissone, Vedano, raggiungere casa la sera dell’incidente o il posto di lavoro la mattina successiva è stato un incubo. Auto ferme in colonna per diverse ore. La rabbia è esplosa anche sui social dove i pendolari non hanno mancato di esprimere tutto il proprio disagio per la chiusura.

Il luogo dell’incidente

