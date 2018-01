Incidente in Valassina: tir ribaltato, il giorno dopo (Foto by Cristina Marzorati)

Valassina: Anas riaprirà la strada alle 10 di sabato 20 gennaio Resta chiusa fino a sabato 20 la carreggiata in direzione nord della Valassina sbarrata alle auto dopo il ribaltamento di un camion. Apertura intorno alle 10.

Dopo il sopralluogo di venerdì 19 gennaio Anas ha deciso: la Valassina sarà riaperta solo alle 10 di sabato 20 gennaio. Si prolunga così l’odissea viabilistica in Brianza scattata giovedì a causa di un incidente: un tir si è ribaltato riversando il carico sulla strada.

Per il camionista è stato disposto l’alcol test ma la strada in direzione nord resta proibita. Il tratto interessato dal ribaltamento del mezzo pesante presenta diversi danni, soprattutto nelle dotazioni di sicurezza a bordo strada, come si vede dalle foto. La chiusura ha determinato inevitabili code, anche chilometriche, in una larga fetta di Brianza: da Monza fino a Seregno, ma anche a Carate, Sovico, Macherio, Lissone, Vedano, raggiungere casa la sera dell’incidente o il posto di lavoro la mattina successiva è stato un incubo. Auto ferme in colonna per diverse ore.

© RIPRODUZIONE RISERVATA