Vaccino, in Lombardia oltre 13 milioni di somministrazioni. «Il 72% dei lombardi ha completato il ciclo». I dati per fascia d’età Continua a spingere la macchina delle vaccinazioni in Lombardia: l’assessore al Welfare Letizia Moratti ha diffuso i numeri totali e scorporati per fascia d’età.

Sono 13.166.452 le somministrazioni di vaccini a martedì 17 agosto in Lombardia, per un totale di 7.529.617 adesioni: 7.188.114 le prime dosi (il 95% rispetto alle adesioni), 5.978.338 le seconde dosi (l’86% rispetto ad adesioni e vaccinazioni complete) e 6.466.067 le vaccinazioni completate. Ne ha dà notizia la vicepresidente e assessore al Welfare di Regione Lombardia, Letizia Moratti: «Si tratta di un risultato veramente straordinario - sottolinea - se consideriamo la platea di 8.966.991 lombardi da raggiungere (dato Istat 2021). Non per questo ci fermiamo, anzi: anche in questi giorni stiamo operando su diversi fronti per arrivare a quante più persone possibile e consentire una ripresa regolare delle attività: scolastiche, economiche, produttive, sportive e sociali. L’appello che rivolgo ai nostri concittadini - ribadisce la vicepresidente - è sempre lo stesso: vaccinatevi e convincete gli altri a farlo: è un gesto di amore e di solidarietà vera».

Colpiscono ancora di più le percentuali calcolate ad oggi per fasce di età, rispetto alla popolazione reale (statistica Istat 2021):

- 12-19 anni (769.822 cittadini) il 51% di loro ha ricevuto la prima dose, il 31% ha una vaccinazione completa, con un’adesione alla campagna vaccinale del 65%;

- 20-29 anni (988.719 lombardi) dei quali il 78% ha ricevuto la prima dose, il 61% ha completato il ciclo vaccinale, con una adesione alla campagna del 84%;

- 30-39 anni (1.154.807 822 abitanti) il 73% di loro ha ricevuto la prima dose, il 62% ha una vaccinazione completa, con un’adesione alla campagna vaccinale del 78%;

- 40-49 anni (1.502.735 cittadini) al 75% dei quali è stata somministrata la prima dose, il 68% ha completato il ciclo vaccinale, con una adesione alla campagna del 79%;

- 50-59 anni (1.603.648 lombardi) dei quali l’84% ha ricevuto la prima dose, il 78% ha completato il ciclo vaccinale, con una adesione alla campagna dell’86%;

- 60-69 anni (1.197.314 abitanti) l’89% di essi ha ricevuto la prima dose, l’86% ha una vaccinazione completa, con un’adesione alla campagna vaccinale del 90%;

- 70-79 anni (984.687 cittadini) al 92% dei quali è stata somministrata la prima dose, il 90% ha completato il ciclo vaccinale, con una adesione alla campagna del 93%;

- 80-89 anni (612.524 lombardi) il 98% ha ricevuto la prima dose, il 96% ha una vaccinazione completa, con una adesione alla campagna del 98%;

- over 90 anni (126.512 abitanti) dei quali il 105% ha ricevuto la prima dose, il 102% ha completato il ciclo vaccinale, con una adesione alla campagna del 105%.

Su 8.966.991 cittadini in totale dunque: l’80% hanno ricevuto la prima dose; il 72% presentano una vaccinazione completa, con un’adesione alla campagna anti-Covid pari all’84%.

