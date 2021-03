Vaccini, trasporti gratuiti nel weekend per anziani in difficoltà o persone disabili con Alatha Onlus L’associazione Alatha Onlus offre un servizio di trasporto gratuito nel weekend per persone anziane in difficoltà e disabili a fare la vaccinazione in provincia di Monza e Brianza.

Un servizio di trasporto gratuito nel weekend per persone anziane in difficoltà e disabili a fare la vaccinazione in provincia di Monza e Brianza. Lo offre Alatha Onlus, cooperativa sociale che realizza servizi di accompagnamento e assistenza a persone con disabilità, anziane e con ridotta mobilità.

“Il servizio si rivolge ai cittadini che abbiano più di 70 anni e a persone con disabilità certificata, così come a pazienti fragili con patologie croniche, con necessità anche temporanee di ausili a supporto della mobilità e a soggetti immunodepressi in condizioni di solitudine o in difficoltà nel raggiungere i punti vaccinali”, spiega l’associazione in una nota.

Il servizio è attivo nei giorni sabato e domenica, tutto il giorno gratuitamente.Gli interessati possono rivolgersi - con almeno due giorni di anticipo sulla data del trasporto - ai numeri di riferimento dell’ufficio trasporti Alatha: 0242257044 (Roberto) e 0242257226 (Andrea). Il servizio di prenotazione è attivo dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13, presentando una valida motivazione per la richiesta.

