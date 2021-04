Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Vaccini, over 80 ancora senza sms: ecco come fare Ats Brianza ha creato un form per raccogliere i dati dei cittadini anziani over 80 che ancora non hanno ricevuto l’sms di prenotazione del vaccino.

La Regione ha comunicato di aver inviato gli “ultimi 115mila sms” ai cittadini over 80 che dopo l’adesione alla campagna vaccinale non sono mai stati convocati. Ma sono ancora tante le segnalazioni di anziani che il messaggio ancora non l’hanno ricevuto. È la categoria che più ha sofferto le criticità della seconda fase vaccinale, che secondo i programmi regionali si conclude l’11 aprile.

Ats Brianza ha creato un form per raccogliere le segnalazioni e raggiungere i cittadini anziani senza vaccinazione. Cliccando su questo link è possibile inviare all’Agenzia territoriale per la salute i dati delle persone non convocate via sms.

Per over 80 non bisognosi di vaccinazione a domicilio è possibile anche inviare una mail con i dati a [email protected] o chiamare il numero 039 2369000 dalle 9.30 alle 12.30.

Nei giorni scorsi molti cittadini brianzoli avevano ricevuto convocazione per aprile a Milano: anche in questo caso, ricevute le liste, Ats ha riassegnato le prenotazioni a centri vaccinali in Brianza più vicini al domicilio.

