Vaccini antinfluenzali, l’allarme dei medici di base: a Monza e Brianza dosi al contagocce La Fimmg, la Federazione dei medici di base, lancia l’allarme sulle poche dosi di vaccino antinfluenzale in arrivo a Monza e Brianza. Marco Grendele: «Lo scorso anno non ha insegnato nulla».

I pesanti ritardi e i disagi per gli anziani che hanno caratterizzato nel 2020 la campagna di vaccinazione anti influenzale sembrano destinati a ripetersi: l’allarme è lanciato dalla Fimmg, la Federazione dei medici di medicina generale: «Le dosi – afferma Marco Grendele – stanno arrivando con il contagocce, eppure la Regione sa quante ne servono a ciascuno di noi. Sembra proprio che il pandemonio dello scorso anno non abbia insegnato nulla a livello di programmazione. Non vorremmo che, inavvertitamente, il siero sia stato distribuito in maniera non equa tra le diverse province».

Le prime fiale, riservate agli ultra sessantacinquenni e ai pazienti fragili tra cui asmatici e diabetici, saranno consegnate a giorni ai medici di base seguite a ruota da altre. Poi, il 2 novembre, i sanitari dovranno ordinarne un secondo lotto alle farmacie che, però, non si sa ancora quando potrà essere ritirato: «In questo modo – aggiunge Grendele – diventa difficile organizzare la campagna di somministrazione con i comuni a cui abbiamo chiesto i luoghi per effettuare le iniezioni» in modo da evitare affollamenti negli ambulatori che, perlopiù, si trovano in condomini residenziali. «Senza certezze – precisa il medico – non possiamo indicare ai sindaci le date in cui allestire gli spazi, collocare le sedie per l’attesa e creare i percorsi di entrata e uscita. Regione, oltretutto, ci chiede di stampare dal portale di Poste Italiane il modulo di avvenuta vaccinazione, ma così non solo i tempi delle operazioni si allungheranno ma serviranno locali dotati di computer, stampanti e pistole che leggano il numero della tessera sanitaria».

L’amministrazione, fanno sapere dal municipio, sta individuando le sedi idonee: un anno fa le iniezioni anti influenzali sono state effettuate all’Ospedale Vecchio, nella sede dell’Auser di San Rocco, in via Procaccini, alla Casa del volontariato e all’ex cinema Metropol.

