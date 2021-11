Vaccini antinfluenzali dai 2 ai 5 anni: Abio Brianza dona oltre 500 giochi per i bimbi all’hub di Monza “Abio sempre con voi per dare la dose di un sorriso” il messaggio dell’Associazione per i bambini in ospedale: un modo per stare vicina ai bambini e allontanare la paura della puntura. Sabato 13 e domenica 14 i volontari in Arengario a Monza.

A volte basta un piccolo gioco per distrarre e allontanare la paura o per far tornare il sorriso. Per i bambini il momento del vaccino antinfluenzale non è certo tra i più piacevoli. E allora ci ha pensato Abio Brianza a dare una mano e a regalare ai più piccoli, ancora una volta, una coccola anche a distanza.

Associazione per il bambino in ospedale onlus ha donato oltre 500 giochi, quelli che mette a disposizione anche nei propri ambulatori, al centro vaccinale di via Philips a Monza. Con oggetti simpatici e colorati verranno accolti i bambini dai 2 ai 5 anni che riceveranno la somministrazione del vaccino antinfluenzale. “Abio sempre con voi per dare la dose di un sorriso”, il messaggio fatto arrivare agli operatori che si occupano di piccoli con i giochi consegnati. Un’altra modalità per continuare a occuparsi di rallegrare i bambini e rendere accoglienti per loro tutti i luoghi. E sempre pensando a loro, proprio sabato 13 e domenica 14 novembre i volontari saranno in Arengario a Monza, con il banchetto del tradizionale panettone e pandoro, altra occasione per tutti per contribuire con la dolcezza di Natale ai progetti realizzativa dall’Associazione che opera sul territorio dal 1984.

