Vaccini anticovid, Usmate mette a disposizione villa Scaccabarozzi Il Comune di Usmate ha messo a disposizione di Ats Brianza villa Scaccabarozzi come sede delle vaccinazioni anti Covid-19.

Vaccini antiCovid, il comune di Usmate velate mette a disposizione villa Scaccabarozzi. A comunicarlo è direttamente l’amministrazione comunale: “Dando riscontro ad una richiesta giunta da Ats Brianza, il Comune ha dato la propria disponibilità nel rendere usufruibili spazi pubblici per la somministrazione della vaccinazione anti-Covid 19 - queste le parole del sindaco Lisa Mandelli -. Abbiamo confermato la disponibilità di villa Scaccabarozzi, che già nel periodo autunnale è diventata punto di riferimento per le vaccinazioni anti-influenzali. Riteniamo che, anche alla luce del piano organizzativo predisposto per le vaccinazioni, villa Scaccabarozzi possa rappresentare il luogo ideale in cui dar seguito alla precedente esperienza”. Il comune si dice inoltre disponibile a valutare la necessità di diversi o ulteriori spazi oltre a quelli della dimora storica.

© RIPRODUZIONE RISERVATA