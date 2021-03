Vaccini anticovid, over 80 brianzoli convocati in provincia di Bergamo: «Ats Brianza li ricontatterà per nuovo appuntamento» I precedenti erano già stati diversi: nella notte alcuni cittadini brianzoli hanno ricevuto l’sms con convocazione per il vaccino in provincia di Bergamo. L’intervento di Ats.

I precedenti erano già stati diversi, con anziani di Monza prenotati per la vaccinazione anticovid mandati a Lecco. Nella notte alcuni cittadini brianzoli hanno ricevuto il fatidico sms con convocazione in sedi vaccinali in provincia di Bergamo. Lo fa sapere Ats Brianza che è intervenuta per rimediare al disagio di uno spostamento di molti chilometri.

“ATS Brianza è subito intervenuta per ovviare alla situazione, si conferma che le persone che hanno ricevuto queste convocazioni errate verranno ricontattate tutte nella giornata odierna per riprogrammare a breve gli appuntamenti presso l’ospedale cittadino”, specifica Ats.

