Vaccini agli over 80, il sindaco di Caponago contro Bertolaso: «Ci dà degli scaricabarile, vergognoso» Anche Monica Buzzini ha voluto rispondere alle dichiarazioni del coordinatore di Regione Lombardia Guido Bertolaso che a Rainews 24 ha citato i primi cittadini che cercherebbero di «prendere le distanze» dai problemi insorti nella campagna vaccinale.

Scaricabarile? Monica Buzzini, non ci sta. Anche il primo cittadino di Caponago ha voluto rispondere alle dichiarazioni del coordinatore della campagna vaccinale di Regione Lombardia Guido Bertolaso, riportate dalla stampa martedì 22 marzo.

A Rainews 24 il consulente scelto dal Pirellone per la campagna vaccinale, intervistato in merito all’andamento della campagna di vaccinazione, in un passaggio dell’intervento sui vaccini agli over 80 e sull’iniziativa di alcuni sindaci del Cremonese che nel weekend avevano noleggiato dei pulmini per il trasporto degli anziani ai punti di somministrazione, ha detto: «Chiedo alle persone di avere ancora tenacia e fiducia alle istituzioni. Voglio ricordare che i sindaci fanno parte di un sistema regionale dove siamo tutti coinvolti. E nessuno può prendere le distanze o cercare di creare alibi o fare scaricabarile».

«Vergognoso!!!! - la replica della Buzzini - Io non faccio lo scaricabarile di un bel niente. La mia prima mail di richiesta dei dati all’ATS MB per capire se potevo essere di supporto e aiuto ai miei cittadini e cittadine 80enni ( per i miei cittadini a prescindere dalla competenza) è del 22 febbraio ( ventiduefebbraio). A questa mail , dopo ulteriori solleciti al 25 febbraio, al 1 marzo e ancora al 10 marzo, è arrivata risposta dove mi è stato confermato che non avevano nessuna informazione da potermi dare in merito al numero degli 80enni caponaghesi che si erano prenotati e quelli che erano già stati chiamati. Per non parlare del lavoro sovracomunale che colleghi sindaci e sindache hanno tentato di portare avanti nei tavoli preposti. Invito il coordinatore della campagna vaccinale Bertolaso ad informarsi bene anche sul nostro ruolo che fra l’altro , quando serve fa parte “del sistema” quando non serve, o si prendono decisioni anche sul territorio che amministriamo e senza avvisarci, beh, che volete, non è di “vostra competenza”. Si prendano lor signori le responsabilità di questo fallimento e lascino in pace i sindaci, le sindache. Grazie! (prima colpa dei tecnici, ora noi facciamo lo scaricabarile...vergogna, punto!)».

