Vaccini: 6.700 dosi di Moderna all’ospedale San Gerardo di Monza e all’Asst di Vimercate Poste Italiane con il corriere Sda ha consegnato lunedì 19 aprile 6.700 dosi di vaccino Moderna all’ospedale San Gerardo di Monza e all’Asst di Vimercate.

Consegnate lunedì 19 aprile 6.700 dosi di vaccino Moderna all’ospedale San Gerardo di Monza e all’Asst di Vimercate. I mezzi di Poste italiane e SDA utilizzati, attrezzati con celle frigorifere, hanno preso in carico il lotto di vaccini a Piacenza, per poi proseguire il viaggio verso la Brianza.

Le 6.700 dosi di vaccino Moderna consegnate si sommano alle altre 69.100 che in totale il corriere SDA, il corriere espresso di Poste italiane, in collaborazione con l’Esercito italiano sta consegnando in Lombardia.

Prosegue intanto la campagna vaccinale anche in Brianza. Dal 19 aprile è possibile accedere alla prenotazione del vaccino per gli utenti nella fascia di età tra i 65 e i 69 anni.

