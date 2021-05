Vimercate l’ex Esselunga di via Toti (Foto by Michele Boni)

Vaccinazioni: volontari cercansi per imbiancare il nuovo centro nell’ex Esselunga di Vimercate A lanciare l’appello verso i cittadini in queste ore è direttamente il Comune: sono necessari alcuni interventi marginali di imbiancatura di una parte di pareti interne. Chi fosse interessato potrà presentarsi giovedì 13 maggio dalle 8.

Servono imbianchini volontari per sistemare il nuovo centro vaccinale di Vimercate nell’ex Esselunga di via Toti che dovrebbe aprire lunedì 17 maggio. A lanciare l’appello verso i cittadini in queste ore è direttamente il Comune. I locali sono stati consegnati all’Asst di Vimercate che si sta occupando dell’allestimento mentre i proprietari dello stabile sono già intervenuti per renderlo utilizzabile.

Per completare i lavori e rendere la struttura ancora più accogliente sono necessari alcuni interventi marginali di imbiancatura di una parte di pareti interne. Per questo motivo il Comune sta organizzando per giovedì 13 maggio dalle 8 una squadra formata da cittadini volontari che si rendano disponibili a impiegare il proprio tempo libero. Chi fosse interessato può inviare i propri dati all’indirizzo [email protected], presentandosi poi presso la sede dell’Esselunga giovedì 13 maggio alle 8.

