Vaccinazioni, Moratti a Meda: «L’impegno dei volontari e di tanti giovani è un messaggio di speranza» Nella giornata brianzola della vicepresidente regionale Letizia Moratti anche il Centro Auxologico-Meda: “Vedere l’impegno, accanto a Protezione civile, Avis e Alpini, anche di tanti giovani è un bellissimo messaggio di speranza per la nostra società”.

Oltre 14mila cittadini dal 29 marzo al Centro Auxologico-Meda, seconda tappa della giornata brianzola della vicepresidente regionale Letizia Moratti dopo la visita a Carate Brianza. Il Centro vaccinale è stato attivato con la collaborazione di Ats Brianza e del Comune di Meda che ha messo a disposizione gratuitamente il Palazzetto dello Sport di via Cialdini, ed è operativo tutti i giorni dalle 8 alle 20 per i Comuni di Meda, Seveso, Cesano Maderno, Barlassina, Lentate, Seregno, Cabiate.

“Il motto con cui Auxologico ha chiesto a Regione Lombardia di attivare l’Hub (’Con la nostra generosità e il nostro impegno sconfiggeremo il Covid’) sintetizza al meglio lo spirito che sta caratterizzando la nostra battaglia contro la pandemia - ha commentato la vicepresidente di Regione Lombardia - Uno spirito che trasmette la forza e la bontà di un eccellente lavoro di squadra. Pubblico e privato hanno fatto tanto per allestire questo centro. Ma vedere l’impegno, accanto a Protezione civile, Avis e Alpini, anche di tanti giovani è un bellissimo messaggio di speranza per la nostra società”.

Sono oltre 150 i medici, infermieri, farmacisti, biologi, studenti che hanno accolto l’appello lanciato, per mettere a disposizione competenze e tempo. Hanno aderito dipendenti di Auxologico, medici ospedalieri, medici di medicina generale, infermieri in servizio attivo e in pensione che al Centro vaccinale fanno i volontari. Molti sono appunto i giovani, tra cui studenti maggiorenni del liceo ’Marie Curie’, impegnati ad aiutare i cittadini anziani che si presentano. Assieme ai volontari dell’Avis, che garantisco un presidio fisso con ambulanza, Protezione civile e Associazione Alpini. Tutti gli allestimenti sono stati donati e messi a disposizione gratuitamente: le sedie e i banchi di lavoro sono della Comunità pastorale ’Santo Crocifisso’.

”Sono rimasta colpita - ha concluso Moratti - dall’organizzazione e dall’attività di questa struttura. Se a oggi abbiamo potuto raggiungere questi risultati è anche merito di centri vaccinali ben organizzati e con un impegno variegato e di alto valore morale come quello che ho visto nell’hub di Meda”.

Auxologico devolverà in opere sociali per il territorio e in attività di ricerca quanto riceverà da Regione Lombardia come contributo alla vaccinazione.

