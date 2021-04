Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Vaccinazioni, inaugurati i self service di Brianzacque al palazzetto di Besana in Brianza: «Pronti per i centri che lo chiederanno» Sono stati inaugurati nella mattinata di lunedì 26 aprile due self service idrici installati da Brianzacque all’hub vaccinale del palazzetto di Besana Brianza: «Su richiesta, siamo pronti ad installarne di nuovi negli altri punti vaccinali attivi in Brianza», dice il presidente Boerci.

Sono stati inaugurati nella mattinata di lunedì 26 aprile due self service idrici all’hub vaccinale del palazzetto “Ezio Perego” di via De Gasperi, a Besana Brianza. La coppia di dispenser è stata messa a disposizione da BrianzAcque, la società pubblica partecipata dai Comuni che gestisce il servizio idrico a Monza e Brianza. Uno servirà ad offrire gratuitamente ristoro con l’acqua di rete a km 0 al personale sanitario, amministrativo e ai volontari. L’altro sarà a disposizione dei cittadini in attesa di ricevere l’inoculazione del vaccino anti Covid.

Ha sottolineato il presidente e ad di BrianzAcque, Enrico Boerci: “Auspichiamo che la nostra acqua alla spina offra sollievo a tutti coloro che passeranno dall’hub. Fin dall’inizio della pandemia abbiamo varato una serie di misure solidali per mitigare l’impatto economico e sociale del virus sulla comunità servita. Su richiesta, siamo pronti ad installarne di nuovi negli altri punti vaccinali attivi in Brianza”.

“Ringrazio BrianzAcque per la sensibilità dimostrata nel dotarci degli erogatori e della rapidità con cui lo ha fatto. Questo gesto dimostra che questa non è solo una campagna vaccinale ma una chiamata alle armi in cui le istituzioni brianzole stanno rispondendo con responsabilità” è stato il commento del sindaco besanese Emanuele Pozzoli.

Alla breve cerimonia erano presenti anche il direttore sociosanitario dell’ ATS Brianza, Antonio Colaianni, il direttore socio sanitario della Asst Brianza, Guido Grignaffini, il consigliere regionale, Alessandro Corbetta, Il presidente dell’Ordine dei Medici di Monza e Brianza, Carlo Maria Teruzzi, il consigliere di BrianzAcque, Gilberto Celletti.

“Condividiamo con piacere quest’iniziativa – ha spiegato, il Direttore Sociosanitario di ATS Brianza, Antonio Colaianni – che va ad arricchire un lavoro di squadra tra tanti soggetti di diversi ambiti nella lotta alla pandemia”. Ha rimarcato Guido Grignaffini, Direttore Sociosanitario dell’ASST Brianza: “Desidero porgere un ringraziamento a tutto il team di BrianzAcque. L’acqua da bere gratuitamente per operatori e cittadini è il risultato di un lavoro d’equipe per il territorio a beneficio dei centri vaccinali e del grande flusso di persone che in questi mesi vi transiteranno”.

Al fine di evitare ogni tipo di assembramento, l’acqua di BrianzAcque verrà prelevata e distribuita alla popolazione dai volontari della Protezione Civile, presenti all’ingresso dell’hub.

