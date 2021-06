Vaccinazioni in Lombardia: via alle prenotazioni per la fascia la 12 - 29 anni, il target si allarga Non è più 16 anni l’età minima. Il target dell’ultima fascia da raggiungere per il vaccino anticovid in Lombardia è stato allargato fino a ragazzi di 12 anni. Apertura prenotazioni «alle 23 del 2 giugno» dice Letizia Moratti.

Si aprono il 2 giugno come annunciato le prenotazioni per il vaccino anticovid per l’ultima fascia di lombardi ancora da raggiungere. Con una novità: non è più 16 anni l’età minima, ma il target è stato allargato fino a ragazzi di 12 anni. Apertura sul sito dedicato alle prenotazioni in serata dalle 23.

“Dalle ore 23 di mercoledì 2 giugno, tutti i lombardi appartenenti alla fascia 12-29 potranno prenotare la propria vaccinazione - ha fatto sapere la vicepresidente della Regione Lombardia e assessore al Welfare, Letizia Moratti - Potranno accedere al portale di Poste tutti coloro che hanno già compiuto i 12 anni. Come indicato da Aifa a questo target di popolazione sarà somministrato il vaccino Pfizer. L’inizio della possibilità di prenotarsi a partire dalle ore 23 è motivato dall’allargamento del target ai 12 anni e non ai 16 come precedentemente previsto”.

La fascia ampia di età è anche il motivo con cui la Lombardia spiega la decisione di non organizzare Vax day per i maturandi, scelta invece fatta da altre Regioni.

Sempre quattro le modalità di prenotazione: sul portale all’indirizzo www.prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it, telefonando al numero verde 800 894545, inserendo la tessera sanitaria in uno dei 1.083 bancomat Postamat di Poste Italiane, chiedendo al postino (4mila in Lombardia) che lo farà direttamente col suo terminale portatile rilasciando la ricevuta.

In generale bisogna avere a portata di mano la tessera sanitaria, il codice fiscale, il numero di telefono cellulare e il telefono (perché nell’operazione sul portale arriva un sms con codice di conferma per concludere l’operazione).

Restano aperte le prenotazioni già in corso per le altre categorie.

