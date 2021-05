Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Vaccinazioni in Lombardia: dal 27 maggio prenotazioni per fascia 30-39 anni A partire da giovedì 27 maggio i lombardi tra i 30 e i 39 anni di età possono prenotare la vaccinazione anti Covid-19.

A partire da giovedì 27 maggio i lombardi tra i 30 e i 39 anni di età possono prenotare la vaccinazione anti Covid-19. Nelle precedenti tornate il sistema si è attivato intorno alla mezzanotte, tra le 22.30 e le 24. Rimane sempre attiva la possibilità di prenotazione per le altre categorie già in corso.

A partire dal 2 giugno toccherà ai giovani 16-29 anni, l’ultimo scaglione previsto per ora.

LEGGI Come prenotare con il sistema di Poste Italiane - TUTORIAL

Sempre quattro le modalità di prenotazione: sul portale all’indirizzo www.prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it, telefonando al numero verde 800 894545, inserendo la tessera sanitaria in uno dei 1.083 bancomat Postamat di Poste Italiane, chiedendo al postino (4mila in Lombardia) che lo farà direttamente col suo terminale portatile rilasciando la ricevuta.

In generale bisogna avere a portata di mano la tessera sanitaria, il codice fiscale, il numero di telefono cellulare e il telefono (perché nell’operazione sul portale arriva un sms con codice di conferma per concludere l’operazione).

La fascia 30-39 rappresenta un target totale di circa 944mila cittadini (944.250).

