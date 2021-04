Vaccinazioni: fornitura in arrivo, la Lombardia riprende somministrazioni Astrazeneca anche come prima dose Una nota ufficiale di Regione Lombardia martedì ha comunicato che le somministrazioni del vaccino Astrazeneca possono riprendere anche come “prima dose” in virtù della fornitura in arrivo.

Attraverso una circolare inviata alle Ats lombarde, la Direzione Generale Welfare ha informato “di aver avuto assicurazioni dalla Struttura Commissariale circa l’imminente fornitura di vaccini AstraZeneca”.

“Tale fornitura - prosegue la nota - sarà sufficiente ad assicurare il completamento delle seconde somministrazioni programmate per le prossime settimane sull’intero territorio regionale”.

“In virtù di questa nuova fornitura pertanto - conclude la circolare - possono riprendere, da oggi, le somministrazioni del vaccino AstraZeneca anche come ‘prima dose’, nel rispetto delle indicazioni per categoria precedentemente emanate”.

