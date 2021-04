Vaccinazioni, Fontana sul portale delle Poste: «100mila prenotazioni in tre ore senza intoppi» Il presidente delle Regione Attilio Fontana in visita a Clusone ha dato il primo bilancio della prenotazione dei vaccini col portale di Poste Italiane: «In poco più di tre ore il sistema è riuscito a gestire quasi 100mila prenotazioni».

«In poco più di tre ore il sistema è riuscito a gestire quasi 100mila prenotazioni senza intoppi e senza attese particolarmente lunghe per gli utenti. Un risultato positivo. Se arriveranno i vaccini saremo in grado di vaccinare i Lombardi in poco tempo». Lo ha detto il presidente della Regione Attilio Fontana in visita venerdì 2 aprile al centro vaccinale di Clusone, nel corso di una visita nella provincia di Bergamo. Lo riferisce l’Eco di Bergamo.

Venerdì 2 aprile è iniziata la fase di massa della campagna vaccinale con l’apertura delle prenotazioni dei lombardi nella fascia di età tra 75 e 79 anni (1942-1946) che saranno vaccinati a partire dal 12 aprile. In funzione il nuovo portale di Poste Italiane, quello della struttura commissariale nazionale, che ha sostituito il sistema di prenotazioni gestito dalla società Aria di Regione Lombardia.

A parte qualche coda a metà mattina, e un disguido sull’invio dei codici di conferma rientrato in breve tempo, non sono stati segnalati problemi nella registrazione di appuntamenti: gli utenti brainzoli hanno già potuto prenotare nei centri vaccinali che saranno attivati dal 12 aprile.

