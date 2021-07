Vaccinazioni e Green pass: oltre 47mila prenotazioni in un giorno in Lombardia, 9mila nella fascia 12-15 anni Effetto Green pass anche in Lombardia sulle prenotazioni del vaccino anticovid: si sono registrate 47.300 prenotazioni a metà pomeriggio di venerdì, più di 9mila tra i giovanissimi 12-15 anni.

Effetto Green pass anche in Lombardia sulle prenotazioni del vaccino anticovid. Come a livello nazionale, dove in diverse regioni si sono registrate mpennate nei numeri, la Regione ha fatto sapere che venerdì 23 luglio alle 16.30 in Lombardia si sono registrate 47.300 prenotazioni, in decisa e netta crescita rispetto ai numeri del giorni precedenti (28.300 mercoledì 21 luglio e sopra 20mila al giorno da lunedì 19.

La vicepresidente e assessore al Welfare Letizia Moratti ha parlato di ”senso civico e voglia di sicurezza”.

Hanno prenotato soprattutto lombardi nella fascia d’età 20-39 anni tallonati dai giovanissimi della fascia 12-15 anni.

Nel dettaglio le prenotazioni sono state 1.011 tra gli over 60, 4.543 fascia 50 - 59, 7.501 fascia 40 - 49, 8.868 fascia 30 - 39, 8.579 fascia 20 - 29, 7.416 fascia 16 - 20, 9.398 fascia 12 - 15.

