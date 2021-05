Vaccinazioni, disagi a Carate Brianza: seconde dosi rinviate di due giorni Diversi cittadini che avrebbero dovuto ricevere la seconda dose di vaccino all’hub nel Polaris di Carate Brianza sono stati rimandati a casa e riprogrammati due giorni dopo: l’Asst ha fatto sapere che c’è un “problema temporaneo di approvvigionamento delle dosi”.

Rimandati a casa perché non ci sono i vaccini. È successo ai cittadini che avevano in programma la somministrazione della seconda dose del vaccino anti Covid martedì pomeriggio e mercoledì mattina al centro vaccinale allestito al Polaris Studio di Carate Brianza. Le somministrazioni, per loro, sono state riprogrammate ai prossimi giorni.

«Non si fa così – dice una desiana arrabbiata, tornata a casa mercoledì mattina dopo essersi recata, inutilmente a Carate – Io ho preso un giorno di ferie dal lavoro per la somministrazione del vaccino e ora devo chiederne un altro. Le seconde dosi sono programmate da settimane, non è possibile che vengano riprogrammate. Insieme a me, questa mattina, c’erano altre persone al Polaris, rimdandate a casa. Nella notte, è arrivato un sms sul cellulare che comunicava che l’appuntamento preso per il 26 maggio è stato riprogrammato per il 28. Io non l’ho visto e stamattina mi sono presentata al centro vaccinale, dove ho avuto la sorpresa».

Altri cittadini hanno avuto lo stesso disagio martedì pomeriggio. L’Asst Brianza che gestisce il centro vaccinale di Carate ha fatto sapere che c’è un “problema temporaneo di approvvigionamento delle dosi” e che gli appuntamenti in programma mercoledì mattina tra le 8 e le 11 sono stati rinviati di due giorni.

