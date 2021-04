Vaccinazioni: dal 22 aprile prenotazioni per la fascia 60-64 anni, le altre date Dalla mezzanotte di giovedì 22 aprile aprono le prenotazioni per le persone di età compresa tra i 60 e i 64 anni, per completare così la fascia Over 60. Le altre date del cronoprogramma.

Un altro passo in avanti per la campagna di vaccinazione anticovid in Lombardia. Dalla mezzanotte di giovedì 22 aprile aprono le prenotazioni per le persone di età compresa tra i 60 e i 64 anni, per completare così la fascia Over 60.

Quattro le modalità di prenotazione: sul portale all’indirizzo www.prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it, telefonando al numero verde 800 894545, inserendo la tessera sanitaria in uno dei 1.083 bancomat Postamat di Poste Italiane, chiedendo al postino (4mila in Lombardia) che lo farà direttamente col suo terminale portatile rilasciando la ricevuta.

In generale bisogna avere a portata di mano la tessera sanitaria, il codice fiscale, il numero di telefono cellulare e il telefono (perché nell’operazione sul portale arriva un sms con codice di conferma per concludere l’operazione).

Gli over 60 rappresentano un target totale di poco più di 1 milione e 189 mila cittadini. Se la fornitura di vaccini lo permetterà secondo il cronoprogramma di consegne previste dal governo, il 30 aprile apriranno le prenotazioni per gli over 50 (1.592.070 lombardi) e il 14 maggio le prenotazioni per gli under 49 (4 milioni di lombardi).

