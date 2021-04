Vaccinazioni: dal 19 aprile prenotazione aperta per la fascia 65-69 anni Era previsto dal 22 aprile invece anche la fascia over 65 anticipa: da lunedì 19 aprile apre la prenotazione per la campagna vaccinale dei lombardi dai 65 ai 69 anni.

Quattro le modalità di prenotazione: sul portale all’indirizzo www.prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it, telefonando al numero verde 800 894545, inserendo la tessera sanitaria in uno dei 1.083 bancomat Postamat di Poste Italiane, chiedendo al postino (4mila in Lombardia) che lo farà direttamente col suo terminale portatile rilasciando la ricevuta.

“Da lunedì 19 aprile apriremo le prenotazioni per la fascia degli over 65, quindi potrò mettermi in lista anch’io - ha detto il presidente della Regione Attilio Fontana in visita alla Fabbrica del Vapore a Milano - La Lombardia ha superato i 2.250.000 vaccini somministrati e la media giornaliera si è attestata alle 50.000 somministrazioni al giorno”.

Per quanto riguarda la situazione epidemiologica, il presidente Fontana ha detto: “Dai dati che abbiamo potuto esaminare arrivati da Roma, la Regione Lombardia potrebbe già essere considerata ’zona gialla’. Ad oggi però, come ben sapete, sono presenti dei limiti sul cambiamento delle fasce ma i numeri sono certamente positivi”.

