Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Fabrizio Radaelli)

Limbiate Centro vaccinale (Foto by Fabrizio Radaelli)

Vaccinazioni: «Astrazeneca non cambia il piano vaccinale in Lombardia» Il presidente della Lombardia commenta la decisione di dedicare il vaccino Astrazeneca ai richiami anticovid: “Le prossime forniture riguardano soprattutto Pfizer, quindi, per ora, la nostra campagna vaccinale e il nostro impegno può essere mantenuto come da programmi”.

La decisione di dedicare il vaccino Astrazeneca alle seconde dosi non cambierà il piano vaccinale in Lombardia. Lo ha sottolineato il presidente Attilio Fontana dopo la comunicazione di domenica di privilegiare Pfizer e Moderna anche per la fascia 60-79 anni.

“Le prossime forniture destinate alla Lombardia riguardano soprattutto Pfizer, quindi, per ora, la nostra campagna vaccinale e il nostro impegno può essere mantenuto come da programmi. Utilizzeremo AstraZeneca soprattutto per la somministrazione delle seconde dosi”, ha detto Fontana visitando l’hub all’Hangar Bicocca a Milano.

© RIPRODUZIONE RISERVATA