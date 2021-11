Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Vaccinazioni antinfluenzali a Triuggio: le prenotazioni si chiudono venerdì 19 novembre Ultime ore a Triuggio per prenotare il vaccino antinfluenzale: le somministrazioni inizieranno lunedì 22 novembre.

Lunedì 22 novembre partono a Triuggio le vaccinazioni antinfluenzali per le persone ultrasessantacinquenni che verranno effettuate, sul territorio, a cura dei medici di base. Le prenotazioni si chiudono venerdì 19 novembre. La sede scelta è il locale posto al primo piano della palazzina di via XI Settembre che ospita gli uffici della Polizia Locale e che è stato recentemente ristrutturato e dotato di un ascensore e di un ingresso indipendente. E’ la prima volta che questo spazio comunale viene utilizzato. Il giorno della vaccinazione occorre presentarsi muniti di carta d’identità, tessera sanitaria e foglio consenso informato compilato. Una seconda tranche di vaccinazioni sarà effettuata a metà del mese di dicembre, in base alla fornitura da parte di regione Lombardia di altri vaccini.

