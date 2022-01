Vaccinazioni anticovid, open day per bambini a Monza, Carate e Lecco: «Ats Brianza a oggi ha l’adesione più alta in Lombardia» Ats Brianza arriva alla due giorni di open day di vaccinazioni anticovid per bambini 5-11 anni con l’adesione più alta in Lombardia: ”Il 43% della popolazione pediatrica ha già avuto almeno la prima dose”.

Le province di Monza Brianza e Lecco arrivano alla due giorni di vaccinazioni anticovid senza prenotazione per bambini dai 5 agli 11 anni con la percentuale più alta in Lombardia. Lo fa sapere l’Ats Brianza che in una nota specifica che “il 43% della popolazione pediatrica ha già avuto almeno la prima dose , la media regionale è del 39%. La platea di bambini mancanti alla somministrazione della vaccinazione anti covid è per la nostra ATS del 49%, contro un dato medio regionale di una popolazione ancora da raggiungere pari al 54%”.

Il 51% dei bambini brianzoli hanno anche già prenotato la vaccinazione nei prossimi giorni o hanno contratto il covid da meno di 120 giorni.

I bambini Under 12 sabato 29 e domenica 30 gennaio potranno ricevere la somministrazione del vaccino anti covid in libero accesso, cioè senza prenotazione, in 28 centri vaccinali della Lombardia: tra questi l’Ospedale San Gerardo in via Pergolesi, l’Ospedale di Carate Brianza in via Mosé Bianchi e l’Ospedale Manzoni di Lecco in via dell’Eremo.

“Ci auguriamo che le famiglie colgano questa opportunità che mira a facilitare l’accesso ai centri vaccinali in giornate meno cariche di impegni per i genitori e i bambini. Iniziamo questo weekend e poi valuteremo se organizzarne altri sperando di incrementare ulteriormente l’adesione alla campagna vaccinale pediatrica, così importante per proteggere i più piccoli e le loro famiglie”, ha spiegato Carmelo Scarcella, direttore generale di ATS Brianza.

È necessario portare tessera sanitaria e documento d’identità. L’accesso è consentito per la somministrazione della prima dose o della seconda, nel caso non ci si sia presentati ad appuntamento nei giorni precedenti.

Gli orari: sabato 29 gennaio dalle 9 alle 18 a Monza, dalle 12 alle 19 a Carate Brianza e dalle 8 alle 20 a Lecco. Domenica 30 gennaio dalle 9 alle 18 a Monza, dalle 9 alle 19 a Carate.

I numeri della Regione dicono che su una platea di 637mila bambini risulta vaccinato il 13,09%. Il 21,6% è in attesa di seconda dose, oltre il 65% non è ancora vaccinato.



© RIPRODUZIONE RISERVATA