Vaccinazioni anticovid, all’ospedale San Gerardo di Monza via alla campagna 5-11 anni: tre linee vaccinali, agende al completo fino a dopo Natale Alle 13 di giovedì 16 dicembre, all’ospedale San Gerardo di Monza è iniziata la campagna vaccinale anticovid dedicata ai bambini dai 5 agli 11 anni: tre linee vaccinali, agende piene fino al 27 dicembre.

C’erano un panda, un cagnolino e grafiche a misura di ragazzo e anche i dottor Sogni per affrontare l’iniezione con meno timore. Alle 13 di giovedì 16 dicembre, al piano terra della palazzina Accoglienza dell’ospedale San Gerardo, a Monza è iniziata la campagna vaccinale anticovid dedicata alla fascia d’età più giovane, i bambini dai 5 agli 11 anni.

Ad attendere i primi vaccinandi tre medici, tre infermiere e i volontari di Abio Brianza con dott. Garibaldi e il dott. Soap Opera della Fondazione Theodora Onlus che hanno interpretato anche una canzone scritta per l’occasione. Poi il direttore generale dell’Asst Monza, SIlvano Casazza, e il direttore della Fondazione Mbbm, il professor Andrea Biondi.



I numeri per i primi giorni dicono di 140 prenotazioni quotidiane in settimana e 210 nel weekend con una agenda già piena fino al 27 dicembre,Le tre linee vaccinali a Monza lavorano dal lunedì a venerdì dalle 13 alle 19, il sabato e la domenica dalle 8 alle 20.



Gli altri hub pediatrici sul territorio sono al Centro prelievi all’ospedale di Vimercate in via Santi Cosma e Damiano, al centro vaccinale dell’ospedale di Desio in via Mazzini, al centro prelievi dell’ospedale in via Leopardi a Carate Brianza .

Regione Lombardia ha fatto sapere che da domenica, giorno di apertura delle prenotazioni, sono già stati assegnati circa 70.000 appuntamenti.

“Siamo soddisfatti per come stanno aderendo le famiglie – ha commentato la vicepresidente regionale Letizia Moratti visitando l’hub allestito presso la Fiera vecchia di Milano (Portello) dove, grazie alla cooperazione di 5 ospedali milanesi, sono state aperte 18 linee vaccinali – Ad oggi, con circa 70.000 prenotazioni, abbiamo già superato il 10% della platea vaccinabile. Vogliamo però che ogni famiglia sia consapevole di quello che sta facendo e, dunque, dopo l’appuntamento di due settimane fa con grandi clinici, oggi (giovedì, ndr) abbiamo coinvolto pediatri e neuropsichiatri che, in diretta Facebook sulla pagine di Regione Lombardia e Lombardia Notizie Online, potranno fornire tutte le rassicurazioni scientifiche necessarie”.

Anche la prenotazione della vaccinazione per i bimbi avviene attraverso il portale www.prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it o tramite numero verde 800 894545.

