Vaccinazioni anticovid ai bambini: a Seregno giovedì l’incontro con Maria Rita Gismondo Giovedì a Seregno incontro con la professoressa Maria Rita Gismondo, direttore responsabile di microbiologia clinica virologia e diagnostica dell’spedale Sacco di Milano, per affrontare il tema delle vaccinazioni anticovid ai bambini di 5-11 anni.

Un incontro a Seregno centrato sul tema delle vaccinazioni anticovid ai bambini della fascia di età 5-11 anni. Organizza Silvia Coletti, direttrice del Baby college di Seregno, ospite è la professoressa Maria Rita Gismondo, direttore responsabile di microbiologia clinica virologia e diagnostica dell’spedale Sacco di Milano.

L’appuntamento è in programma giovedì 16 dicembre, alle 20, in sala Gandini a Seregno.

LEGGI Vaccinazioni anticovid 5-11 anni: dove per Monza e Brianza, giovedì la diretta #Stopaidubbi col professor Biondi

E proprio per giovedì, a livello nazionale, è stato fissato l’inizio della vaccinazione ai bimbi dai 5 agli 11 anni, con l’obiettivo di raggiungere la metà dei 3, 6 milioni di loro. Il ruolo di superconsulenti lo stanno svolgendo in questi giorni i pediatri. Un ruolo attivo per dissipare i dubbi alle famiglie. Un argomento caldo, quindi.

Nei giorni scorsi Gismondo partecipando alla manifestazione di Atreju a Roma (manifestazione di Fratelli d’Italia) ha suggerito di aspettare a sottoporre al vaccino bambini in buona salute: la dottoressa ha spiegato che le terapie intensive pediatriche sono piene, ma di bambini col virus respiratorio sinciziale, che è un’altra malattia rispetto al covid. Non si devono utilizzare numeri per giustificare prese di posizione da qualunque parte vengano”.

Per accedere all’incontro è necessario il green pass. Per le prenotazioni scrivere una mail a [email protected] , telefono 0362 1798277

